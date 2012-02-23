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Валенсия - Сток Сити

23.02.2012, Четверг, 22:00 мск Валенсия, стадион Месталья Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Валенсия - Сток Сити
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 17 февраля, пятница 00:05 Сток Сити 0:1 Валенсия
Товарищеские матчи 2010

28 июля, среда 20:30 Валенсия 2:2 Сток Сити
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