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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Сандерленд
Питерборо Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 08 января 2012
Питерборо Юнайтед
08.01.2012, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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