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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 07 января 2012
Бирмингем Сити
07.01.2012, суббота, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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Сент-Эндрюс
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