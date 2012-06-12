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Судьи
Главный судья:
Стефан Ланнуа (Булонь-сюр-Мер)
Помощники:
Фредерик Кано, Микаэль Аннонье
Дополнительные помощники:
Фреди Фотрель, Рудди Буке
Резервный судья:
Матей Юг (Словения)

Греция - Чехия

12.06.2012, Вторник, 20:00 мск Вроцлав, стадион Мейски Трансляция: "Спорт 1" 19:25 (прямая) "Россия 1" 19:55 (прямая) Чемпионат Европы, 2 тур Греция - Чехия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чехия 3 2 0 1 4:5 -1 6
2. Греция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Россия 3 1 1 1 5:3 +2 4
4. Польша 3 0 2 1 2:3 -1 2
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