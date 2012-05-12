Введите ваш ник на сайте

Академия Кубань - Динамо (мол)

12.05.2012, Суббота, 15:00 мск Краснодар, стадион Труд Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 14 тур Академия Кубань - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 1 тур
19 ноября, суббота 14:30 Динамо (мол) 2:2 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
19 тур
5 августа, пятница 16:00 Академия Кубань 3:1 Динамо (мол)
4 тур
8 апреля, пятница 16:00 Динамо (мол) 5:1 Академия Кубань
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Академия Кубань 0:2 Динамо (мол)
12 тур
12 июня, пятница 16:00 Динамо (мол) 2:0 Академия Кубань
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
...
  • Читайте нас: 