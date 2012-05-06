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Томь (мол) - Спартак Нч (мол)

06.05.2012, Воскресенье, 13:00 мск Томск, стадион Темп Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 13 тур Томь (мол) - Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 7 тур
29 марта, четверг 16:00 Спартак Нч (мол) 2:0 Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
20 тур
12 августа, пятница 15:00 Томь (мол) 2:1 Спартак Нч (мол)
5 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 Спартак Нч (мол) 3:5 Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
25 тур
22 октября, пятница 15:00 Спартак Нч (мол) 1:3 Томь (мол)
11 тур
14 мая, пятница 13:00 Томь (мол) 0:0 Спартак Нч (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
21 августа, пятница 15:00 Спартак Нч (мол) 1:1 Томь (мол)
5 тур
17 апреля, пятница 14:00 Томь (мол) 1:1 Спартак Нч (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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