Введите ваш ник на сайте

Ростов (мол) - Ахмат (мол)

26.04.2012, Четверг, 17:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 11 тур Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
...
  • Читайте нас: 