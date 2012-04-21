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Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)

21.04.2012, Суббота, 15:00 мск Самара, стадион ЦСК ВВС Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 10 тур Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 4 тур
10 марта, суббота 14:00 Ростов (мол) 3:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
30 сентября, пятница 16:00 Ростов (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
11 тур
28 мая, суббота 16:00 Кр. Советов (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
25 тур
23 октября, суббота 15:00 Ростов (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
11 тур
13 мая, четверг 17:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
21 августа, пятница 16:00 Кр. Советов (мол) 3:2 Ростов (мол)
5 тур
17 апреля, пятница 13:00 Ростов (мол) 2:3 Кр. Советов (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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