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Зенит (мол) - Академия Кубань

10.03.2012, Суббота, 12:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 4 тур Зенит (мол) - Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 12:00 Академия Кубань 1:0 Зенит (мол)
15 тур
21 июня, вторник 16:00 Зенит (мол) 3:0 Академия Кубань
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Академия Кубань 0:3 Зенит (мол)
11 тур
29 мая, пятница 15:30 Зенит (мол) 2:2 Академия Кубань
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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