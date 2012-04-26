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Черноморец - Волгарь

26.04.2012, Четверг, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 44 тур Черноморец - Волгарь-Газпром
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
28 сентября, среда 18:00 Волгарь 2:2 Черноморец
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2009
27 тур
28 августа, пятница 19:00 Черноморец 1:1 Волгарь
7 тур
30 апреля, четверг 18:00 Волгарь 1:0 Черноморец
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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