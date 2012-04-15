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Шинник - Динамо Бр

15.04.2012, Воскресенье, 17:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 46 тур Шинник - Динамо Бр
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 39 тур
12 марта, понедельник 18:00 Динамо Бр 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
1 ноября, вторник 19:00 Шинник 5:0 Динамо Бр
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 19:00 Динамо Бр 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 19:30 Динамо Бр 0:1 Шинник
1 тур
27 марта, суббота 16:00 Шинник 1:0 Динамо Бр
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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