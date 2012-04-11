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Мордовия - Динамо Бр

11.04.2012, Среда, 18:00 мск Саранск, стадион Старт Россия. ФНЛ, 45 тур Мордовия - Динамо Бр
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 28 тур
15 сентября, четверг 18:30 Динамо Бр 4:1 Мордовия
Второй этап, 8 тур
7 мая, суббота 18:00 Мордовия 3:2 Динамо Бр
Россия. Первый дивизион 2010
26 тур
24 августа, вторник 18:00 Мордовия 3:2 Динамо Бр
6 тур
21 апреля, среда 18:30 Динамо Бр 0:0 Мордовия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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