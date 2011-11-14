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Расписание матчей
Бразилия - Египет
Бразилия - Египет: обзор матча 14 ноября 2011
Бразилия
14.11.2011, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Египет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
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Товарищеские матчи. Сборные
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