Динамо - Рубин

|32 тур
|26 ноября, суббота
|18:30
|Рубин
|2:0
|Динамо
|28 тур
|24 октября, понедельник
|20:00
|Динамо
|0:2
|Рубин
|13 тур
|14 июня, вторник
|21:00
|Рубин
|3:0
|Динамо
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|18:15
|Динамо
|0:3
|Рубин
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Рубин
|3:0
|Динамо
|21 тур
|14 сентября, воскресенье
|16:00
|Рубин
|1:0
|Динамо
|7 тур
|25 апреля, пятница
|19:00
|Динамо
|0:2
|Рубин
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Рубин
|7 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Рубин
|2:1
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61