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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Олдершот - Рочдейл
Олдершот - Рочдейл: обзор матча 20 сентября 2011
Олдершот
20.09.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Рочдейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олдершот - Рочдейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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