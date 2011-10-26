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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 26 октября 2011
Монпелье
26.10.2011, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монпелье - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Франция. Лига 2, 13 тур
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- : -
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