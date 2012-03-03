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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Саутгемптон
Лидс - Саутгемптон: обзор матча 03 марта 2012
Лидс
03.03.2012, суббота, 21:20
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
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Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
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