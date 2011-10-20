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Штурм - Андерлехт

20.10.2011, Четверг, 21:00 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Лига Европы, 3 тур Штурм - Андерлехт
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 6 6 0 0 18:5 +13 18
2. Локомотив 6 4 0 2 14:11 +3 12
3. АЕК 6 1 0 5 8:15 -7 3
4. Штурм 6 1 0 5 5:14 -9 3
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