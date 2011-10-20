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Марибор - Брага

20.10.2011, Четверг, 21:00 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы, 3 тур Марибор - Брага
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 6 3 2 1 12:9 +3 11
2. Брага 6 3 2 1 12:6 +6 11
3. Бирмингем 6 3 1 2 8:8 0 10
4. Марибор 6 0 1 5 6:15 -9 1
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