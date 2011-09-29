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Твенте - Висла

29.09.2011, Четверг, 21:00 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Лига Европы, 2 тур Твенте - Висла
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Твенте 6 4 1 1 14:7 +7 13
2. Висла 6 3 0 3 8:13 -5 9
3. Фулхэм 6 2 2 2 9:6 +3 8
4. Оденсе 6 1 1 4 9:14 -5 4
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