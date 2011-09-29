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Васлуй - Цюрих

29.09.2011, Четверг, 23:05 мск Пьятра Нимт, стадион Чахлэул Лига Европы, 2 тур Васлуй - Цюрих
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 4 0 2 8:4 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Васлуй 6 1 3 2 5:8 -3 6
4. Цюрих 6 1 2 3 5:8 -3 5
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