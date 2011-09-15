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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Локомотив
Штурм - Локомотив: обзор матча 15 сентября 2011
Штурм
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
12'
И. Сабич
27'
В. Обинна
29'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Локомотив
Желтая карточка
Г. Попхадзе
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Й. Штандфест
Замена
В. Игнатьев
️️️️
В. Обинна
Замена
М. Хаас
️️️️
С. Муратович
Замена
Д. Пурхер
️️️️
Ф. Фельдхофер
Замена
А. Сапатер
️️️️
С. Ибричич
Травма
Ф. Фельдхофер
ГОЛ! 1:2!
Д. Сычев
ГОЛ! 1:1!
В. Обинна
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
А. Хольцл
20'
Травма
А. Хольцл
18'
16'
Желтая карточка
С. Ибричич
ГОЛ! 1:0!
И. Сабич
Пас отдал
П. Вольф
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
22
Сильвийе Чавлина
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
8
Андреас Хольцл
ЛП
10
Самир Муратович
ЦП
6
Мануэль Вебер
(К)
ЦП
33
Патрик Вольф
ПП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Имре Сабич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ПВ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Штурм
34
Александр Шахнер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
4
Доминик Пурхер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Марио Хаас
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-2
22
Чавлина
2
Попхадзе
5
Фельдхофер
13
Бургшталлер
25
Штандфест
8
Хольцл
10
Муратович
6
Вебер
33
Вольф
11
Сабич
10
Бодул
4-3-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
4
Дюрица
55
Янбаев
9
Ибричич
88
Глушаков
21
Оздоев
11
Обинна
11
Майкон
0
Сычев
5
Фельдхофер
4
Пурхер
4
Пурхер
5
Фельдхофер
8
Хольцл
11
Кайнц
11
Кайнц
8
Хольцл
10
Муратович
7
Хаас
7
Хаас
10
Муратович
11
Обинна
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Обинна
9
Ибричич
0
Сапатер
0
Сапатер
9
Ибричич
0
Сычев
10
Кайседо
10
Кайседо
0
Сычев
Остались в запасе
Штурм
Локомотив
34
Александр Шахнер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
Главный тренер
Франко Фода
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
34
Александр Шахнер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Штурм - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Стадион:
Меркур Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:55 (прямая)
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