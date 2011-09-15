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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - Ренн
Удинезе - Ренн: обзор матча 15 сентября 2011
Удинезе
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
39'
А. Ди Натале
83'
П. Армеро
18'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ренн
ГОЛ! 2:1!
П. Армеро
Пас отдал
А. Абди
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
К. Асамоа
️️️️
Д. Фаббрини
Замена
П. Баррето
️️️️
А. Ди Натале
Замена
А. Букари
️️️️
Д. Питройпа
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Желтая карточка
Р. Данзе
Замена
М. Домицци
️️️️
Нейтон
Желтая карточка
С. Дальма
Желтая карточка
Ж. Кембо-Экоко
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Абди
Желтая карточка
А. Теттей
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хаджи
15'
Замена
Ж. Кана-Бийик
️️️️
К. Мангане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
37
Роберто Перейра
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
19
Нейтон
5
Данило
4
Бенатиа
22
Исла
7
Армеро
22
Абди
7
Агьеманг-Баду
6
Дубе
31
Фаббрини
10
Ди Натале
4-1-4-1
56
Костиль
12
Мангане
21
Бойе
29
Данзе
17
Мавинга
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
10
Дальма
6
Теттей
11
Питройпа
15
Хаджи
19
Нейтон
6
Домицци
6
Домицци
19
Нейтон
31
Фаббрини
27
Асамоа
27
Асамоа
31
Фаббрини
10
Ди Натале
10
Баррето
10
Баррето
10
Ди Натале
12
Мангане
27
Кана-Бийик
27
Кана-Бийик
12
Мангане
11
Питройпа
12
Букари
12
Букари
11
Питройпа
9
Кембо-Экоко
31
Монтаньо
31
Монтаньо
9
Кембо-Экоко
Остались в запасе
Удинезе
Ренн
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
37
Роберто Перейра
АП
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Удинезе - Ренн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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