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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Спортинг
Цюрих - Спортинг: обзор матча 15 сентября 2011
Цюрих
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
4'
Э. Инсуа
21'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Спортинг
Желтая карточка
Р. Кох
Замена
Эвалдо
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
М. Гаич
Замена
Х. Маргайрас
️️️️
О. Буфф
Замена
Д. Рубио
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
Замена
А. Сантуш
️️️️
А. Каррильо
Замена
А. Шермити
️️️️
Я. Шихауи
Желтая карточка
А. Альфонс
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
А. Никчи
️️️️
М. Шенбехлер
Желтая карточка
А. Мехмеди
Желтая карточка
М. Шенбехлер
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Э. Инсуа
ГОЛ! 0:1!
Э. Инсуа
Пас отдал
С. Схаарс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
17
Яссин Шихауи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
12
Александр Альфонс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Альберто Родригес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стейн Схаарс
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
27
Амин Шермити
ЦФ
Спортинг
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
4-4-2
1
Леони
13
Родригес
5
Тейшейра
28
Беда
4
Кох
17
Шихауи
14
Гаич
15
Буфф
27
Шенбехлер
12
Альфонс
14
Мехмеди
4-4-1-1
1
Патрисиу
2
Инсуа
27
Перейра
23
Оньеву
2
Родригес
17
Капель
6
Схаарс
21
Ринаудо
25
Перейринья
19
Каррильо
9
ван Вольфсвинкел
27
Шенбехлер
30
Никчи
30
Никчи
27
Шенбехлер
15
Буфф
5
Маргайрас
5
Маргайрас
15
Буфф
17
Шихауи
27
Шермити
27
Шермити
17
Шихауи
19
Каррильо
8
Сантуш
8
Сантуш
19
Каррильо
17
Капель
6
Эвалдо
6
Эвалдо
17
Капель
9
ван Вольфсвинкел
11
Рубио
11
Рубио
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Цюрих
Спортинг
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
4
Полга
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
Остались в запасе
4
Полга
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Цюрих - Спортинг
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
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1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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