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Трабзонспор - Лилль

27.09.2011, Вторник, 22:45 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Чемпионов, 2 тур Трабзонспор - Лилль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 3 1 2 8:7 +1 10
2. ЦСКА 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Трабзонспор 6 1 4 1 3:5 -2 7
4. Лилль 6 1 3 2 6:6 0 6
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