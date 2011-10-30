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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Кардифф
Лидс - Кардифф: обзор матча 30 октября 2011
Лидс
30.10.2011, воскресенье, 17:15
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
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Кардифф
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