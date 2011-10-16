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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лестер
Бирмингем Сити - Лестер: обзор матча 16 октября 2011
Бирмингем Сити
16.10.2011, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
Матч
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Статистика матча Бирмингем Сити - Лестер
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Матчи команд
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Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
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Информация о матче
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Сент-Эндрюс
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