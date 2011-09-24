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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Барнсли
Бирмингем Сити - Барнсли: обзор матча 24 сентября 2011
Бирмингем Сити
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
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Статистика матча Бирмингем Сити - Барнсли
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Информация о матче
Стадион:
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