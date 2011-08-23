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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Милтон Кинс Донс
Норвич Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 августа 2011
Норвич Сити
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
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07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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0 : 1
17.10.2026
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- : -
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6 : 1
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Милтон Кинс Донс
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Лутон Таун
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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Норвич Сити
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