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Расписание матчей
Италия. Кубок
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 20 августа 2011
Эмполи
20.08.2011, суббота, 21:00
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмполи - Сампдория
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0
0
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0
0
Матчи команд
Эмполи
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- : -
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