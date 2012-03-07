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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 07 марта 2012
Парма
07.03.2012, среда, 21:30
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
28'
С. Окака-Чука
87'
С. Джовинко (П)
60'
М. Настасич
71'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
+4
Желтая карточка
А. Боруц
Желтая карточка
С. Морроне
+3
Желтая карточка
М. Настасич
Замена
С. Морроне
️️️️
Д. Галлоппа
Желтая карточка
М. Паскуаль
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Джовинко
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
М. Маркьонни
️️️️
Амаури
Замена
Ф. Валиани
️️️️
С. Феррарио
ГОЛ! 1:2!
А. Черчи
Пас отдал
М. Паскуаль
Замена
Д. Биабиани
️️️️
С. Окака-Чука
ГОЛ! 1:1!
М. Настасич
Пас отдал
Х. Варгас
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Кампорезе
Желтая карточка
Х. Вальдес
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
2
Жонатан
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Мануэль Паскуаль
ЦП
6
Маттиа Кассани
ПП
11
Амаури
ЦФ
10
Андреа Лаццари
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Парма
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-5-2
83
Миранте
29
Палетта
19
Феррарио
5
Дзаккардо
32
Модесто
31
Марига
10
Вальдес
14
Галлоппа
2
Жонатан
21
Джовинко
77
Окака-Чука
4-4-2
1
Боруц
18
Монтоливо
14
Натали
22
Настасич
31
Кампорезе
6
Кассани
85
Бехрами
21
Паскуаль
11
Варгас
10
Лаццари
11
Амаури
14
Галлоппа
4
Морроне
4
Морроне
14
Галлоппа
19
Феррарио
80
Валиани
80
Валиани
19
Феррарио
77
Окака-Чука
14
Биабиани
14
Биабиани
77
Окака-Чука
11
Амаури
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Амаури
31
Кампорезе
7
Черчи
7
Черчи
31
Кампорезе
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Роберто Донадони
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Парма - Фиорентина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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