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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Экранас - Хапоэль ТА
Экранас - Хапоэль ТА: обзор матча 18 августа 2011
Экранас
18.08.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Хапоэль ТА
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Экранас - Хапоэль ТА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экранас
Лига Европы, 1 раунд
Экранас
1 : 2
10.07.2014
Крузейдерс
Лига Европы, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 1
03.07.2014
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Хафнарфьордур
2 : 1
23.07.2013
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Экранас
0 : 1
16.07.2013
Хафнарфьордур
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
30.08.2012
Экранас
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Стадион:
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