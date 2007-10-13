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Евро-2024
Хорватия - Израиль
Хорватия - Израиль: обзор матча 13 октября 2007
Хорватия
13.10.2007, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 15 тур
1 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Хорватия - Израиль
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0
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0
0
Матчи команд
Хорватия
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Информация о матче
Стадион:
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