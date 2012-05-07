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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 07 мая 2012
Ренн
07.05.2012, понедельник, 23:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
26'
С. Камара
52'
Б. Костиль (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монпелье
Замена
Ж. Марво
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Р. Пито
️️️️
Б. Стамбули
Замена
Ж. Дернес
️️️️
Д. Утака
Желтая карточка
А. Бедимо
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
Я. Браими
️️️️
Ж. Фере
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
А. Букари
Желтая карточка
К. Мавинга
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Костиль
ГОЛ! 0:1!
С. Камара
Желтая карточка
А. Теттей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЛАЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ЛП
6
Янн М'Вила
(К)
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
25
Жюльен Фере
АП
11
Джонатан Питройпа
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛАЗ
2
Мапу Янга-Мбива
(К)
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПАЗ
7
Джон Утака
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
92
Абдулайе Сане
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Костиль
21
Бойе
27
Кана-Бийик
17
Мавинга
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
6
Теттей
11
Питройпа
25
Фере
12
Букари
2-3-1-3-1
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Хилтон
2
Бокали
21
Стамбули
12
Бедимо
23
Саихи
19
Камара
5
Кабелла
7
Утака
9
Жиру
25
Фере
8
Браими
8
Браими
25
Фере
9
Кембо-Экоко
31
Монтаньо
31
Монтаньо
9
Кембо-Экоко
12
Букари
15
Хаджи
15
Хаджи
12
Букари
5
Кабелла
6
Марво
6
Марво
5
Кабелла
7
Утака
20
Дернес
20
Дернес
7
Утака
21
Стамбули
14
Пито
14
Пито
21
Стамбули
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
92
Абдулайе Сане
ЦФ
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
92
Абдулайе Сане
ЦФ
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Роазон Парк
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