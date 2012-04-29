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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Дижон
Сент-Этьен - Дижон: обзор матча 29 апреля 2012
Сент-Этьен
29.04.2012, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
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Статистика матча Сент-Этьен - Дижон
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Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
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Дижон
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4 сентября
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27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
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2022.09.20 13:59
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