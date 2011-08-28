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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 28 августа 2011
Тулуза
28.08.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
39'
Э. Капу
56'
К. Гамейро
90'
М. Эрдинг
90'
Ж. Менез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
Замена
А. Регаттен
️️️️
Э. Дево
ГОЛ! 1:3!
Ж. Менез
ГОЛ! 1:2!
М. Эрдинг
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
К. Шантом
Замена
М. Эрдинг
️️️️
К. Гамейро
Замена
П. Нинков
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
Замена
М. Бодмер
️️️️
Нене
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Желтая карточка
Э. Дево
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
24
Павле Нинков
ПЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
ПСЖ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-2-3-2
16
Ахамада
12
М'Бенге
3
Конгре
2
Фофана
6
Капу
6
Дево
17
Сиссоко
27
Табану
55
Машаду
9
Булут
26
Акпа-Акпро
4-3-1-2
46
Сиригу
2
Сеара
4
Бишевац
6
Камара
29
Тьене
8
Шантом
8
Матюиди
12
Нене
15
Пасторе
7
Менез
9
Гамейро
26
Акпа-Акпро
24
Нинков
24
Нинков
26
Акпа-Акпро
6
Дево
17
Регаттен
17
Регаттен
6
Дево
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
12
Нене
24
Бодмер
24
Бодмер
12
Нене
8
Шантом
38
Баэбек
38
Баэбек
8
Шантом
9
Гамейро
9
Эрдинг
9
Эрдинг
9
Гамейро
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
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