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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Аяччо
Осер - Аяччо: обзор матча 27 августа 2011
Осер
27.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
4 : 1
Завершен
Аяччо
34'
К. Шафни
75'
А. Траоре
90'
А. Траоре
90'
Э. Ле Таллек
83'
Илан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Аяччо
ГОЛ! 4:1!
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 3:1!
А. Траоре
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Д. Олиеч
Желтая карточка
Э. Сиссе
ГОЛ! 2:1!
Илан
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Замена
К. Меджани
️️️️
Л. Н'Диайе
Замена
Илан
️️️️
П. Ласн
Замена
Д. Тибери
️️️️
Й. Кавалли
Желтая карточка
Й. Кавалли
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
Желтая карточка
А. Липпини
ГОЛ! 1:0!
К. Шафни
Замена
Р. Конту
️️️️
Б. Саар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Аяччо
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Антони Липпини
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Жан-Баптист Пьерацци
ЦП
13
Фабрис Бегеоржи
ЦП
18
Йоанн Кавалли
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
21
Ришар Сокрье
ЦФ
Осер
18
Рой Конту
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Аяччо
12
Карл Меджани
ЦЗ
24
Дамьен Тибери
ЦП
25
Илан
ЦФ
4-5-1
16
Сорен
15
Дудка
30
Боли
6
Кулибали
23
Берто
88
Ндинга
20
Траоре
25
Шафни
22
Сиссе
14
Олиеч
9
Саар
2-1-5-1-1
13
Очоа
20
Липпини
17
Пулар
6
Ласн
8
Пьерацци
18
Кавалли
21
Андре
5
Н'Диайе
13
Бегеоржи
7
Саммаритано
21
Сокрье
9
Саар
18
Конту
18
Конту
9
Саар
14
Олиеч
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
14
Олиеч
18
Кавалли
24
Тибери
24
Тибери
18
Кавалли
5
Н'Диайе
12
Меджани
12
Меджани
5
Н'Диайе
6
Ласн
25
Илан
25
Илан
6
Ласн
Остались в запасе
Осер
Аяччо
Главный тренер
Лоран Фурнье
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Лоран Фурнье
Статистика матча Осер - Аяччо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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