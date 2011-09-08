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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Спартак К
Знамя Труда - Спартак К: обзор матча 08 сентября 2011
Знамя Труда
08.09.2011, четверг, 18:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 27 тур
0 : 0
Завершен
Спартак К
Матч
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Статистика матча Знамя Труда - Спартак К
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0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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0 : 3
18.10.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
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Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Спартак К
2 : 0
17.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
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