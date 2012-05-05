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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 05 мая 2012
Майнц
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
31'
М. Ройс
61'
М. Ройс
69'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Аранго
Замена
Ю. Корб
️️️️
Т. Чигерчи
ГОЛ! 0:3!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Ю. Полански
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Калиджиури
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Нойштедтер
Замена
Ю. Малли
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
Ф. Дамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
24
Тони Янчке
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-3-2
33
Мюллер
30
Фатхи
4
Новески
27
Кирхгофф
3
Поспех
14
Баумгартлингер
19
Сото
9
Мюллер
33
Калиджиури
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
4-1-4-1
1
тер Стеген
33
Нойштедтер
4
Данте
39
Штранцль
3
Дамс
38
Чигерчи
9
Де Камарго
4
Ринг
24
Янчке
18
Аранго
18
Ройс
33
Калиджиури
23
Иваншиц
23
Иваншиц
33
Калиджиури
14
Баумгартлингер
8
Полански
8
Полански
14
Баумгартлингер
13
Чупо-Мотинг
10
Малли
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
18
Аранго
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Аранго
38
Чигерчи
4
Корб
4
Корб
38
Чигерчи
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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