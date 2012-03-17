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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 17 марта 2012
Байер
17.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
75'
Ш. Кисслинг
7'
М. Ройс
88'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
+1
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 1:2!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
А. Ринг
️️️️
О. Вендт
Замена
М. Фридрих
️️️️
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Рольфес
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
М. Штранцль
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЛП
7
Штефан Райнарц
ЦП
20
Андре Шюррле
АП
7
Ренато Аугусто
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
21
Да Коста
21
Топрак
5
Швааб
3
Кадлец
8
Кастро
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Аугусто
20
Шюррле
11
Кисслинг
3-3-1-1-1
1
тер Стеген
4
Брауверс
4
Данте
39
Штранцль
17
Вендт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
18
Ройс
9
Ханке
21
Да Коста
2
Фридрих
2
Фридрих
21
Да Коста
6
Рольфес
9
Дердийок
9
Дердийок
6
Рольфес
18
Ройс
14
Маркс
14
Маркс
18
Ройс
17
Вендт
4
Ринг
4
Ринг
17
Вендт
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Байер - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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