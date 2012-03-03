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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 03 марта 2012
Герта
03.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
63'
Н. Рукавица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
Желтая карточка
А. Миятович
Замена
А. Миятович
️️️️
Раффаэл
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
З. Юнузович
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Лелль
Замена
М. Экичи
️️️️
Т. Трибулл
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Розенберг
ГОЛ! 1:0!
Н. Рукавица
Пас отдал
Ф. Баcтианс
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Рамос
Желтая карточка
Ф. Аффольтер
Желтая карточка
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Крафт
11
Баcтианс
16
Янкер
4
Хубник
3
Кобиашвили
22
Лелль
13
Рукавица
8
Пердедай
8
Торун
20
Рамос
11
Раффаэл
4-1-2-1-2
1
Визе
19
Папастатопулос
16
Аффольтер
22
Игньевски
3
Хартерц
28
Трибулл
44
Баргфреде
16
Юнузович
22
Марин
14
Писарро
9
Розенберг
22
Лелль
27
Моралес
27
Моралес
22
Лелль
11
Раффаэл
4
Миятович
4
Миятович
11
Раффаэл
20
Рамос
10
Ласогга
10
Ласогга
20
Рамос
28
Трибулл
11
Экичи
11
Экичи
28
Трибулл
16
Юнузович
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
16
Юнузович
9
Розенберг
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Розенберг
Остались в запасе
Герта
Вердер
12
Ронни
ЦП
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Герта - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
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