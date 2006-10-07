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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Беларусь
Румыния - Беларусь: обзор матча 07 октября 2006
Румыния
07.10.2006, суббота, 21:15
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 4 тур
3 : 1
Завершен
Беларусь
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Румыния - Беларусь
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0
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0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
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6 : 0
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