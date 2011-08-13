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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Дижон
Тулуза - Дижон: обзор матча 13 августа 2011
Тулуза
13.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
71'
У. Булут
85'
П. Машаду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Дижон
Замена
К. Манданн
️️️️
Г. Тиль
Замена
Х. Чакин
️️️️
Ф. Табану
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Машаду
ГОЛ! 1:0!
У. Булут
Пас отдал
М. Сиссоко
Замена
Ф. Беренге
️️️️
Т. Жуэрбер
Замена
Э. Капу
️️️️
Э. Дево
Желтая карточка
Т. Жуэрбер
Замена
К. Пентекот
️️️️
А. Регаттен
Желтая карточка
Э. Дево
Желтая карточка
С. Алтама
Замена
Р. Касерес
️️️️
Б. Жовиаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
14
Шахер Зарур
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
10
Томас Жуэрбер
ЦП
26
Лесли Малуда
ЦП
24
Санаа Алтама
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Брайс Жовиаль
ЦФ
8
Грегори Тиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
6
Этьенн Капу
ОП
33
Хендрик Чакин
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Дижон
16
Баба Чагуни
ВР
25
Стивен Полье
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Флорен Беренге
ЦП
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
22
Мехди Курньо
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
3-1-5-1
16
Ахамада
2
Фофана
3
Конгре
5
Абденнур
6
Дево
17
Сиссоко
17
Регаттен
14
Сирье
55
Машаду
27
Табану
9
Булут
3-4-3
30
Рейне
14
Зарур
27
Варро
4
Мейте
26
Малуда
24
Алтама
13
Санкаре
10
Жуэрбер
8
Тиль
9
Жовиаль
11
Ботик
27
Табану
33
Чакин
33
Чакин
27
Табану
6
Дево
6
Капу
6
Капу
6
Дево
17
Регаттен
9
Пентекот
9
Пентекот
17
Регаттен
10
Жуэрбер
7
Беренге
7
Беренге
10
Жуэрбер
9
Жовиаль
15
Касерес
15
Касерес
9
Жовиаль
8
Тиль
12
Манданн
12
Манданн
8
Тиль
Остались в запасе
Тулуза
Дижон
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Марк Видаль
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
16
Баба Чагуни
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
25
Стивен Полье
ЦЗ
22
Мехди Курньо
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Марк Видаль
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Остались в запасе
16
Баба Чагуни
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
25
Стивен Полье
ЦЗ
22
Мехди Курньо
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Тулуза - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Муниципал
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