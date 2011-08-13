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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Кан
Сошо - Кан: обзор матча 13 августа 2011
Сошо
13.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Кан
90'
Р. Будебуз
15'
Р. Амума
67'
П. Фро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Кан
ГОЛ! 1:2!
Р. Будебуз
Замена
Д. Марк
️️️️
Г. Проман
Замена
Б. Ниве
️️️️
Ф. Бюло
Замена
Я. Микари
️️️️
В. Ногейра
ГОЛ! 0:2!
П. Фро
Замена
К. Траоре
️️️️
М. Ньянг
Замена
Э. Бутен
️️️️
С. Руде
Желтая карточка
Д. Вандам
Замена
М. Пейберне
️️️️
Карлао
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
12
Грегори Проман
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Сошо
40
Папа-Демба Камара
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Кан
1
Томас Босмель
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
10
Ибрахима Тандиа
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Ришер
24
Перки
6
Анин
50
Карлао
23
Соже
14
Корчиа
5
Ногейра
15
Мартен
18
Руде
10
Будебуз
11
Прива
4-3-3
30
Тебо
25
Вандам
28
Арто
15
Сорбон
20
Рейно
12
Проман
18
Бюло
2
Соб
11
Фро
99
Ньянг
17
Амума
50
Карлао
14
Пейберне
14
Пейберне
50
Карлао
5
Ногейра
11
Микари
11
Микари
5
Ногейра
18
Руде
20
Бутен
20
Бутен
18
Руде
99
Ньянг
18
Траоре
18
Траоре
99
Ньянг
12
Проман
25
Марк
25
Марк
12
Проман
18
Бюло
10
Ниве
10
Ниве
18
Бюло
Остались в запасе
Сошо
Кан
40
Папа-Демба Камара
ВР
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
10
Ибрахима Тандиа
ЦП
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
1
Томас Босмель
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
40
Папа-Демба Камара
ВР
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
Остались в запасе
10
Ибрахима Тандиа
ЦП
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
1
Томас Босмель
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Сошо - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
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