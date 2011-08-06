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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сошо
Марсель - Сошо: обзор матча 06 августа 2011
Марсель
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сошо
38'
Л. Гонсалес
74'
Л. Реми
58'
М. Мартен
70'
В. Ногейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сошо
Желтая карточка
М. Пейберне
Замена
Э. Бутен
️️️️
Р. Будебуз
Замена
С. Прива
️️️️
М. Майга
Замена
Я. Микари
️️️️
С. Руде
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 2:2!
Л. Реми
Пас отдал
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:2!
В. Ногейра
Пас отдал
Р. Будебуз
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Айю
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Амалфитано
ГОЛ! 1:1!
М. Мартен
Пас отдал
С. Корчиа
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонсалес
Желтая карточка
М. Мартен
20'
Желтая карточка
С. Корчиа
Желтая карточка
С. Мбиа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Крис Гади
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Сошо
40
Папа-Демба Камара
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
29
Рафаэль Диас
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-5-1-1
30
Манданда
21
Морель
20
Диавара
16
Фанни
25
Мбиа
12
Диарра
27
Гонсалес
8
Шейру
31
Амалфитано
24
Айю
14
Реми
3-2-3-1-1
16
Ришер
14
Пейберне
50
Карлао
6
Анин
14
Корчиа
24
Перки
5
Ногейра
18
Руде
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
31
Амалфитано
24
Айю
10
Айю
10
Айю
24
Айю
18
Руде
11
Микари
11
Микари
18
Руде
10
Будебуз
20
Бутен
20
Бутен
10
Будебуз
20
Майга
11
Прива
11
Прива
20
Майга
Остались в запасе
Марсель
Сошо
21
Крис Гади
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
40
Папа-Демба Камара
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
29
Рафаэль Диас
ЦП
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
Остались в запасе
21
Крис Гади
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Остались в запасе
40
Папа-Демба Камара
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
29
Рафаэль Диас
ЦП
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Сошо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Велодром
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