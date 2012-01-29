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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 29 января 2012
Штутгарт
29.01.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
31'
М. Ханке
80'
М. Ройс
84'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Замена
М. Леки
️️️️
М. Ройс
Замена
Т. Маркс
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 0:3!
И. Де Камарго
Пас отдал
П. Херрманн
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
П. Херрманн
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
А. Рюдигер
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Харник
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
С. Оказаки
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 0:1!
М. Ханке
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
3
Молинаро
3
Родригес
22
Рюдигер
35
Таски
8
Кузманович
15
Хайнал
6
Квист
11
Ибишевич
18
Какау
22
Харник
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
24
Янчке
39
Штранцль
4
Данте
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
17
Вендт
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
22
Рюдигер
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
22
Рюдигер
22
Харник
20
Шибер
20
Шибер
22
Харник
8
Кузманович
30
Оказаки
30
Оказаки
8
Кузманович
18
Ройс
7
Леки
7
Леки
18
Ройс
7
Херрманн
14
Маркс
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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