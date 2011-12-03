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Фрайбург - Ганновер-96

03.12.2011, Суббота, 18:30 мск Фрайбург, стадион Шварцвальд-Штадион Германия. Бундеслига, 15 тур Фрайбург - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
21 апреля, четверг 22:30 Фрайбург 1:3 Ганновер-96
14 тур
27 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 3:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Ганновер-96
8 тур
3 октября, суббота 17:30 Ганновер-96 5:2 Фрайбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 34 25 6 3 80:25 +55 81
2. Бавария 34 23 4 7 77:22 +55 73
3. Шальке-04 34 20 4 10 74:44 +30 64
4. Боруссия М 34 17 9 8 49:24 +25 60
5. Байер 34 15 9 10 52:44 +8 54
6. Штутгарт 34 15 8 11 63:46 +17 53
7. Ганновер-96 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. Вольфсбург 34 13 5 16 47:60 -13 44
9. Вердер 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. Нюрнберг 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. Хоффенхайм 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. Фрайбург 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. Майнц 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. Аугсбург 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Гамбург 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Кельн 34 8 7 19 40:73 -33 31
17. Герта 34 6 11 17 36:65 -29 29
18. Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24:54 -30 23
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