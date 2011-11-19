Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 19 ноября 2011
Фрайбург
19.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Герта
61'
Ш. Райзингер
90+5'
Ш. Райзингер
20'
А. Рамос
45+1'
П. Нимайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
ГОЛ! 2:2!
Ш. Райзингер
Пас отдал
П. Сиссе
+5
+2
Желтая карточка
Т. Крафт
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Замена
К. Янкер
️️️️
П. Эберт
Желтая карточка
П. Эберт
Желтая карточка
А. Оттль
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
Г. Дембеле
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
С. Макиади
Желтая карточка
Раффаэл
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райзингер
Пас отдал
Й. Флум
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
П. Ласогга
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Б. Ферати
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Нимайер
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Пас отдал
Раффаэл
Замена
С. Макиади
️️️️
Я. Розенталь
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
3-2-3-1-1
1
Бауманн
11
Крмас
5
Бучер
28
Ферати
11
Баcтианс
7
Шмид
23
Шустер
23
Флум
14
Путило
10
Розенталь
61
Сиссе
4-3-3
1
Крафт
22
Лелль
4
Миятович
4
Хубник
3
Кобиашвили
18
Нимайер
16
Оттль
20
Эберт
11
Раффаэл
20
Рамос
10
Ласогга
10
Розенталь
16
Макиади
16
Макиади
10
Розенталь
28
Ферати
27
Райзингер
27
Райзингер
28
Ферати
Макиади
11
Дембеле
11
Дембеле
Макиади
20
Эберт
16
Янкер
16
Янкер
20
Эберт
10
Ласогга
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
10
Ласогга
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Маркус Зорг
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Фрайбург - Герта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Герта
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+