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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Карпаты
Арсенал - Карпаты: обзор матча 22 апреля 2012
Арсенал
22.04.2012, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Карпаты
54'
М. Шацких
57'
М. Шацких (П)
82'
Д. Авелар (АГ)
8'
Д. Авелар
52'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Карпаты
Вторая желтая
Д. Авелар
Желтая карточка
С. Погорелый
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Гладкий
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Д. Авелар
Замена
С. Зенев
️️️️
И. Худобяк
Замена
О. Голодюк
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
Д. Авелар
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Шацких
Замена
И. Мазилу
️️️️
А. Ковпак
Замена
Д. Адийя
️️️️
В. Гоменюк
ГОЛ! 1:2!
М. Шацких
ГОЛ! 0:2!
А. Гладкий
ГОЛ! 0:1!
Д. Авелар
Желтая карточка
Леандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
55
Роман Подоляк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
3-5-2
23
Погорелый
44
Симоненко
14
Матуку
14
Полевой
16
Шацких
90
Богданов
30
Кобахидзе
5
Флореску
31
Леандро
39
Ковпак
8
Гоменюк
3-3-2-1
1
Богатинов
22
Авелар
4
Милошевич
6
Балажиц
19
Ксенз
19
Ткачук
18
Кополовец
20
Даушвили
16
Худобяк
20
Гладкий
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
39
Ковпак
7
Мазилу
7
Мазилу
39
Ковпак
8
Гоменюк
40
Адийя
40
Адийя
8
Гоменюк
19
Ксенз
32
Голодюк
32
Голодюк
19
Ксенз
16
Худобяк
20
Зенев
20
Зенев
16
Худобяк
20
Гладкий
39
Михалев
39
Михалев
20
Гладкий
Остались в запасе
Арсенал
Карпаты
12
Евгений Боровик
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
55
Роман Подоляк
ЦЗ
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
55
Роман Подоляк
ЦЗ
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Статистика матча Арсенал - Карпаты
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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