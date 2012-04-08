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Мариуполь - Таврия

08.04.2012, Воскресенье, 16:30 мск Мариуполь, стадион Ильичевец Украина. Премьер-Лига, 26 тур Мариуполь - Таврия
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
26 сентября, понедельник 18:30 Таврия 3:2 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 5:1 Таврия
13 тур
15 октября, пятница 18:30 Таврия 2:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
20 тур
14 марта, воскресенье 16:00 Таврия 3:3 Мариуполь
5 тур
22 августа, суббота 21:00 Мариуполь 2:2 Таврия
Датагруп Кубок Украины (2009/2010)
1/8 финала
12 сентября, суббота 19:00 Таврия 4:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Таврия 3:2 Мариуполь
15 тур
15 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 3:3 Таврия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 25 4 1 80:18 +62 79
2. Динамо К 30 23 6 1 56:12 +44 75
3. Металлист 30 16 11 3 54:32 +22 59
4. Днепр Дп 30 15 7 8 52:35 +17 52
5. Арсенал К 30 14 9 7 44:27 +17 51
6. Таврия 30 12 9 9 43:36 +7 45
7. Металлург Д 30 12 6 12 35:34 +1 42
8. Ворскла 30 9 10 11 38:43 -5 37
9. Черноморец Од 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Кривбасс 30 9 6 15 22:38 -16 33
11. Мариуполь 30 8 8 14 28:42 -14 32
12. Волынь 30 7 6 17 25:43 -18 27
13. Заря 30 6 8 16 34:58 -24 26
14. Карпаты 30 5 8 17 27:51 -24 23
15. 30 4 9 17 17:42 -25 21
16. Александрия 30 4 8 18 24:58 -34 20
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